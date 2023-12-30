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Политика

В Пскове работа пикета по сбору подписей в поддержку выдвижения Путина продолжится в праздничные дни

Работа пикета по сбору подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина на выборы президента России в ТЦ «Акваполис» в Пскове продолжится в праздничные дни: 31 декабря, 1 и 2 января они будут работать с 17 до 19 часов. Такое решение принял региональный избирательный штаб Путина, сообщает корреспондент ПАИ.

Сеголня пикеты по сбору подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина начали работу в 17 часов и будут работать до 20:00 в ТЦ «Акваполис», «Максимус» и «Империал» в Пскове, в Великих Луках – в ТЦ «Весна» и «Апельсин».

Ранее сообщалось, что к сегодняшнему дню в России собрано уже более полумиллиона подписей.

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