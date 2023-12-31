Новые правила приёмки квартиры вступили в силу в России

10:29, 31 декабря 2023, ПАИ

Новые правила приёмки квартир в новостройках, согласно постановлению правительства от 29 декабря 2023 года, вступили в силу 30 декабря, сообщает агентство «Прайм».

Согласно новым правилам, дольщик сможет отказаться от подписания акта приёма-передачи квартиры только при обнаружении существенных недостатков. Теперь он сможет потребовать только безвозмездного устранения недочётов.

Срок устранения дефектов увеличен с 45 дней до 60 календарных дней. В случае если застройщик не уложится в этот срок или откажется устранять проблемы, дольщик сможет потребовать компенсацию или скидку.

Также сокращён срок, по истечении которого застройщик может составить односторонний передаточный акт, — с двух месяцев до одного.

Вводятся требования к эксперту, которого приглашают на приёмку квартиры. Он должен состоять в Национальном реестре специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования и (или) в Национальном реестре специалистов в области строительства, работать по трудовому договору у индивидуального предпринимателя или юрлиц — членов соответствующей саморегулируемой организации.