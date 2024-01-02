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Общество

Публикуем афишу новогодних мероприятий на 2 января

Новогодние праздники – время посещения различных мероприятий. Куда же сходить, чтобы интересно провести время? Ответ на этот вопрос можно получить в афише мероприятий на 2 января.

Фото: ПАИ

Куда сходить с детьми?

1. «Новогоднее путешествие Нильса с дикими гусями» – музыкальная сказка

Место и время проведения – 2 января в 16:00 в Доме офицеров (улица Комдива Кирсанова, 5).

2. Детская новогодняя школьная дискотека (4–8-е классы)

Место и время проведения – 2 января в 17:30 в Доме офицеров (улица Комдива Кирсанова, 5).

3. Театрализованное мероприятие «Стрелецкий дозор», 8+

Место и время проведения – 2 января в 19:00 в Псковском кремле.

Органный концерт из цикла «Европейское Рождество»

2 января в 16:00 в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове пройдёт концерт органной музыки из цикла «Европейское Рождество». Прозвучит музыка композиторов эпохи барокко: Антонио Вивальди, Иоганна Пахельбеля, Иоганна Себастьяна Баха, а также Георга Фридриха Генделя. Подробнее здесь.

Мероприятия Псковского музея-заповедника

Псковский музей-заповедник подготовил масштабную программу новогодних праздников для всей семьи.

1. Театрализованное мероприятие «Стрелецкий дозор», 8+

Место и время проведения – 2 января в 19:00 в Псковском кремле.

2. Интерактивная программа «В гости к псковскому купцу»

Место и время проведения – 2 января в 14:00 и 16:00, 5 января в 14:00 и 16:00, 8 января в 14:00 и 16:00 во Дворе Постникова по адресу улица О. Кошевого, дом 2.

3. Мастер-класс по верховой набойке рисунка на ткани и росписи деревянного магнита «Новогодний сувенир из Печор»

Место и время проведения – 2 и 3 января в 12:00 в Печорах на улице Международной, дом 6.

4. Сборная экскурсия по Печорам

Место и время проведения – 2 и 3 января в 13:00, 7 января 13:00 в Печорах на улице Международной, дом 6.

5. Мастер-класс «Магия открыток»

Место и время проведения – 2 и 3 января в 15:00 в Печорах на улице Международной, дом 6.

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