Названы лидеры первых дней голосования в премии «Народное признание»

17:39, 02 января 2024, ПАИ

Стали известны лидеры первых дней голосования в общественной премии «Народное признание – 2023». За несколько дней за соискателей проголосовало более четырёх тысяч человек.

В частности, в номинации «Открытие» ведущую позицию занимает семейное кафе «Соль», которое открылось в Борисовичах в 2023 году. За него проголосовали 720 человек.

В номинации «Наша марка» лидирует на данный момент «Изборский пряник». За этот бренд отдали свои голоса 1000 человек. Это первая мастерская ремесленного печатного пряника в Псковской области, которую создала Татьяна Мусатова.

Кроме того, лидером среди участников номинации «Сервис» сейчас является экоклуб «Оленья гора». У этого номинанта насчитывается 600 голосов. Клуб представляет европейский уровень комфорта в уголке, далёком от цивилизации, говорится в заявке.

Среди участников, претендующих на звание «Бизнесмен года», вперёд вырывается основатель фермы Escargot D’Or Алексей Корочкин. У него сейчас 399 голосов.

Кроме того, в номинации «Рекорд» лидером является Псковская региональная спортивная общественная организация «ПРО СПОРТ». За неё отдали свои голоса 859 человек. Как отмечается в заявке, благодаря работе организации в регионе не только проводятся спортивные мероприятия, но и привлекаются новые виды спорта.

Также явный лидер наблюдается и в номинации «Защита». Это инспектор-кинолог Дмитрий Шмаков. За него свои голоса отдали 805 человек. Полицейский смог разыскать со своей служебной собакой потерявшегося в лесу пожилого мужчину.

В номинации «Поступок» на данный момент среди участников голосования лидируют великолукские школьники, которые спасли тонущего рыбака. У них сейчас насчитывается 1848 голосов.

Среди участников, номинированных на звание лучшего таланта региона, вперёд выходит вокальный образцово-художественный коллектив M&M’s из Стругокрасненского района. За него проголосовал 451 человек.

Помимо того, в номинации «Призвание» лидируют педагоги Детского дома творчества из Пскова Галина Березина и Евгения Листкова. Под их чутким руководством существует несколько секций фольклорного направления. За преподавателей проголосовали 376 человек.

Среди соискателей премии в номинации «Инициатива» вперёд выходит благотворительный фонд помощи взрослым и детям «Протяни свою руку», за который проголосовало 454 человека. Организация номинирована за многочисленные проекты, направленные на помощь детям и взрослым, попавшим в сложную жизненную ситуацию.

Также в номинации «Событие» лидирующую позицию занимает «Курган Дружбы». За него отдал свои голоса 451 человек. 64-я Международная встреча ветеранов Великой Отечественной войны и участников партизанского движения России, Белоруссии и Латвии «Курган Дружбы» состоялась 2 июля 2023 года.

В номинации «Экомышление», партнёром которой выступает ООО «Псковский завод «Титан-Полимер», с 910 голосами вперёд вырывается экологическое движение «За чистый лес» из Струг Красных. Его создал активист Алексей Красовский.

Помимо того, среди тех, кто борется за звание лучшего паблика для народа, лидером на данный момент выступает группа Псковской областной клинической больницы в соцсети «ВКонтакте». За неё отдали свои голоса 336 человек.

А в номинации «Проект года» больше всего голосов сейчас у проекта, с помощью которого удалось отремонтировать Дом фольклора в деревне Церковище. За него проголосовал 981 человек.

Напомним, что инструкцию по голосованию можно найти по ссылке.