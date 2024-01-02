Таинство Соборования пройдёт в Дедовичах
Таинство Соборования в Рождественском посту пройдёт в Храме Покрова Божьей Матери в Дедовичах завтра, 3 января, сообщает газета «Коммуна».
Начало в 10:00.
Ранее сообщалось, что митрополит Арсений возглавил богослужение в канун дня памяти святого Иоанна Кронштадтского.
Кроме того, опубликована афиша новогодних мероприятий в Псковской области на 3 января. Ознакомиться с ней можно здесь.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
02 января 2024
Театрализованную постановку показали жителям Красногородского района в новогоднюю ночь
02 января 2024
Музей Победы в Москве приглашает псковичей на посвящённую фронтовым новогодним подаркам онлайн-экскурсию