Таинство Соборования пройдёт в Дедовичах

20:35, 02 января 2024, ПАИ

Таинство Соборования в Рождественском посту пройдёт в Храме Покрова Божьей Матери в Дедовичах завтра, 3 января, сообщает газета «Коммуна».

Начало в 10:00.

Ранее сообщалось, что митрополит Арсений возглавил богослужение в канун дня памяти святого Иоанна Кронштадтского.

Кроме того, опубликована афиша новогодних мероприятий в Псковской области на 3 января. Ознакомиться с ней можно здесь.