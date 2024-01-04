Музей «Пушкинская деревня» приглашает псковичей на театрализованную фольклорную программу

14:00, 04 января 2024, ПАИ

4 и 6 января в музее «Пушкинская деревня» можно стать участником театрализованной фольклорной программы «…Рады мы проказам матушки зимы». Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Рассказ о Святках, днях от Рождества и до Крещения, особенно интересен гостям музея. Это важнейший период в крестьянском календаре: ведь обычаи и обряды этих дней связаны с предстоящей судьбой, с плодородием и новой жизнью.

В фольклорной программе «... Рады мы проказам матушки зимы...» можно будет познакомиться именно с псковской традицией празднования Святок. Это и кормление Коляды, и закликание Мороза, и хождение христославов, валымщиков, ряженых, а ещё – приманивание чужаков и гадания. И все это под подлинные, старинные псковские песни на псковском говоре.

Сеансы для индивидуальных посетителей: 4 и 6 января в 15:00. Продолжительность программы – час. Заявки и справки по телефонам: 8 (81146) 2-23-21, 2-26-09.