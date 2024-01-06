Росгвардейцы устроили охоту на браконьеров в Псковской области
Псковские росгвардейцы провели оперативно-профилактическое мероприятие «Охота» по выявлению браконьеров и пьяных охотников с огнестрельным оружием. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.
Сотрудники подразделений Росгвардии совместно с представителями комитета по природным ресурсам и экологии проверяли владельцев оружия, находившихся в охотничьих угодьях. Фактов нарушения законодательства не выявлено.
В ходе мероприятия сотрудники Росгвардии напомнили охотникам об ответственности за стрельбу в не отведённых для этого местах, за ношение огнестрельного оружия в состоянии опьянения, а также за небрежное хранение оружия.
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