Росгвардейцы устроили охоту на браконьеров в Псковской области

13:54, 06 января 2024, ПАИ

Псковские росгвардейцы провели оперативно-профилактическое мероприятие «Охота» по выявлению браконьеров и пьяных охотников с огнестрельным оружием. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники подразделений Росгвардии совместно с представителями комитета по природным ресурсам и экологии проверяли владельцев оружия, находившихся в охотничьих угодьях. Фактов нарушения законодательства не выявлено.

В ходе мероприятия сотрудники Росгвардии напомнили охотникам об ответственности за стрельбу в не отведённых для этого местах, за ношение огнестрельного оружия в состоянии опьянения, а также за небрежное хранение оружия.