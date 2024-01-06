Спасатели рассказали, почему нельзя хранить пиротехнику в карманах
Новогоднюю пиротехнику ни в коем случае нельзя носить в карманах, запускать её из рук и в направлении людей, особенно в нетрезвом состоянии, сообщает РИА Новости со ссылкой на Главное управление гражданской защиты Московской области.
«Что делать нельзя? Носить пиротехнические изделия в карманах и разбирать их. Запускать фейерверки из рук или брать их во время работы. Запускать фейерверки в нетрезвом состоянии», – говорится в сообщении.
Также категорически запрещается запуск пиротехники при сильном ветре, в направлении людей и домов, в помещениях и детям без присмотра взрослых.
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