Спасатели рассказали, почему нельзя хранить пиротехнику в карманах

16:55, 06 января 2024, ПАИ

Новогоднюю пиротехнику ни в коем случае нельзя носить в карманах, запускать её из рук и в направлении людей, особенно в нетрезвом состоянии, сообщает РИА Новости со ссылкой на Главное управление гражданской защиты Московской области.

«Что делать нельзя? Носить пиротехнические изделия в карманах и разбирать их. Запускать фейерверки из рук или брать их во время работы. Запускать фейерверки в нетрезвом состоянии», – говорится в сообщении.

Также категорически запрещается запуск пиротехники при сильном ветре, в направлении людей и домов, в помещениях и детям без присмотра взрослых.