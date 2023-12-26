Врач назвал основную причину травм при запуске фейерверков

23:49, 26 декабря 2023, ПАИ

Несоблюдение безопасной дистанции – причина наиболее серьёзных ожогов при обращении с пиротехникой, приводит «Газета.Ru» слова врача-травматолога АО «Медицина» Сергея Малыхина.

По его словам, опаснее всего сразу же после залпа брать фейерверк в руки и разглядывать его.

«Самая опасная ситуация: когда фейерверк отстрелял своё или перестал стрелять по каким-либо причинам, человек его разворачивает и наклоняется посмотреть, в чём же дело, и вот в этот момент происходит очередной пуск пиротехники. Последствия в этом случае могут быть весьма серьёзными», – сказал он.

Врач подчеркнул, что нужно держаться от фейерверков максимально далеко и не разрешать детям запускать их без контроля взрослых.

Ранее сообщалось, что в центре Пскова водитель запустил салют прямо из салона автомобиля. Впоследствии его личность была установлена.

Напомним, что использование фейерверков и другой пиротехники в Псковской области запрещено. Исключение составляют хлопушки, бенгальские огни и другие изделия, соответствующие первому классу опасности. По словам губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, запуски салютов в условиях проведения СВО неуместны. Кроме того, хлопки и взрывы у большинства сейчас ассоциируются совсем не с праздниками, особенно у находящихся в Пскове и Псковской области в отпуске или на лечении военнослужащих, подчеркнул глава региона.

Ранее сообщалось, что в новогоднюю ночь запускать салюты в Псковской области будет разрешено с 00:00 31 декабря 2023 года до 10:00 2 января 2024 года. Запуск до и после указанного времени будет считаться административным правонарушением.