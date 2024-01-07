В Пскове росгвардейцы поздравили вдову ветерана войск правопорядка с Рождеством

14:07, 07 января 2024, ПАИ

Псковские росгвардейцы поздравили с Новым годом и Рождеством Полину Каленину, вдову ветерана Великой Отечественной войны и войск правопорядка Петра Заруцкого. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

«Офицеры добрыми словами вспомнили Петра Яковлевича, который охранял покой граждан и всегда был примером для молодых военнослужащих», – отметили в сообщении.

Росгвардейцы поздравили Полину Каленину с праздниками, пожелали крепкого здоровья, благополучия и долгих лет жизни, а также вручили подарок.