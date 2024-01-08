Ещё одно кафе открылось в аэропорту Пскова

10:58, 08 января 2024, ПАИ

Ещё одно кафе открылось в псковском международном аэропорту имени княгини Ольги. Оно расположено в зоне вылета. Об этом сообщается в группе «ROYAL LINEN – философия гостеприимства Псков» в соцсети «ВКонтакте».

«Наше кафе начало принимать своих гостей в зоне вылета аэропорта. График работы кафе очень чётко привязан к графику рейсов, так как в зоне вылета гостей находятся либо вылетающие, либо транзит», – говорится в сообщении.

Напомним, что кафе имеет форму квадросферы. До этого в аэропорту Пскова было лишь одно кафе, которое расположено на втором этаже здания. Посетить его могут только те пассажиры, кто ещё не прошёл досмотр и не оказался в чистой зоне зала вылета.

Отметим, что компания «Роял Линен» на территории Псковской области реализует несколько проектов. В частности, на Петербургском международном экономическом форуме в июне 2023 года губернатор Михаил Ведерников и генеральный директор компании Татьяна Васильева подписали инвестиционное соглашение о создании рекреационной зоны на Лесицком озере в Печорском районе. Подробнее об этом в эфире радиостанции «Серебряный дождь» рассказал основатель проекта «Роял Линен» Алексей Васильев.

Добавим, что годовой пассажиропоток аэропорта в Пскове превысил 150 тысяч человек.