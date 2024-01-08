Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Ещё одно кафе открылось в аэропорту Пскова

Ещё одно кафе открылось в псковском международном аэропорту имени княгини Ольги. Оно расположено в зоне вылета. Об этом сообщается в группе «ROYAL LINEN – философия гостеприимства Псков» в соцсети «ВКонтакте».

Кафе открылось в зоне вылета в псковском аэропорту. Фото здесь и далее: скриншот видео компании ROYAL LINEN

«Наше кафе начало принимать своих гостей в зоне вылета аэропорта. График работы кафе очень чётко привязан к графику рейсов, так как в зоне вылета гостей находятся либо вылетающие, либо транзит», – говорится в сообщении.

Напомним, что кафе имеет форму квадросферы. До этого в аэропорту Пскова было лишь одно кафе, которое расположено на втором этаже здания. Посетить его могут только те пассажиры, кто ещё не прошёл досмотр и не оказался в чистой зоне зала вылета.

Отметим, что компания «Роял Линен» на территории Псковской области реализует несколько проектов. В частности, на Петербургском международном экономическом форуме в июне 2023 года губернатор Михаил Ведерников и генеральный директор компании Татьяна Васильева подписали инвестиционное соглашение о создании рекреационной зоны на Лесицком озере в Печорском районе. Подробнее об этом в эфире радиостанции «Серебряный дождь» рассказал основатель проекта «Роял Линен» Алексей Васильев.

Добавим, что годовой пассажиропоток аэропорта в Пскове превысил 150 тысяч человек.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













08 января 2024

В номинации «Поступок» премии «Народное признание» выявился явный лидер голосования
08 января 2024

Каток открылся в Себеже
08 января 2024

Советы Роспотребнадзора: как восстановиться после новогодних праздников  
08 января 2024

Ещё одно кафе открылось в аэропорту Пскова
08 января 2024

Подача воды на улице Коммунальной в Пскове полностью восстановлена
08 января 2024

Долгожданное потепление придёт в европейскую часть России
08 января 2024

Лучшие месяцы для отдыха в 2024 году назвали россиянам
07 января 2024

Благотворительный концерт в поддержку бойцов СВО прошёл в Красногородске

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...