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Происшествия

Дрифтер утопил свой автомобиль в реке Великой

Финиш на середине реки Великой. Скриншот видео, которое попало в распоряжение ПАИ

Люди живы, машина на дне. Таким результатом закончился выезд псковичей на лёд. Не повторяйте ошибок и делайте выводы…

Неудачная рождественская прогулка

К концу праздничного 7 января один из моих товарищей прислал видео, просмотрев которое я оторопел. Как такое возможно? Как до этого можно было даже додуматься? Утверждать не буду, но такое, на мой взгляд, в голову могло прийти только под воздействием алкоголя или ещё чего похлеще. А иначе как можно было решиться выехать на автомобиле на лёд… реки Великой?

Дрифт на льду реки Великой через одну минуту закончится печально. Скриншот видео, которое попало в распоряжение ПАИ

Дрифт на льду реки Великой через одну минуту закончится печально. Скриншот видео, которое попало в распоряжение ПАИ

Самые отчаянные рыболовы, добиравшиеся до середины реки примерно в этих же местах, где произошло происшествие, рассказывают и пишут в соцсетях, что толщина льда, несмотря на лютые тридцатиградусные морозы, во многих местах не более 10 сантиметров. Ходить ещё опасно. А на машине? Да это просто самоубийство. Посмотрите видео и делайте выводы, не повторяйте ошибок…

Удивляет и присутствие рядом зрителей. А ведь это совсем не посторонние и они должны были отговорить и удержать водителя от такого необдуманного поступка. Ниже приведу «стенограмму» моих переговоров с товарищами, которые прислали это видео, и реакцию тех, кому я отправлял это видео.

– Где это? На Великой возле Щиглиц?

– Ну да, по левому берегу.

– Вылезли? (я имел в виду водителя и пассажиров.)

– Говорят, да.

– Ну, слава богу.

– Машина – не знаю.

– Машина – это железо. С машиной всегда сложнее, но умельцы по вытаскиванию со дна морского в таких ситуациях у нас (в Пскове) имеются.

– Не жалко, и...т, да ещё с еврономером (автомобильным).

Через полчаса пришёл уточняющий звонок:

– Живы. Машина на дне, глубина – четыре метра.

Видео FPV (first person view – по-английски «вид от первого лица»)

Из салона автомобиля открывались великолепные зимние виды на деревню Устье. Скриншот видео, которое попало в распоряжение ПАИ

А ещё через полчаса уже другой товарищ тоже прислал видео. И что самое любопытное, о том же происшествии, но от первого лица, то есть от… водителя этого автомобиля. Естественно, он совсем не планировал и не думал, что такое крутое видео получится…

– В Новгородской области на Ильмене раньше такса была: ящик водки, чтобы машину поднять.

– У меня имеется пара телефонов тех, кто и сейчас на Псковском озере этим занимается. Но вот про таксу не знаю. Думаю, единицы измерения поменялись, как и размер ценника.

Такое вот совсем не праздничное 7 января выдалось для, вероятно, молодых псковичей.

Видео получены во второй половине 7 января от моих рыбаков-товарищей. Происшествие случилось 7 января на льду реки Великой рядом с деревней Устье Псковского района.

Николай Бесклёвный
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