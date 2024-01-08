Юные великолучане взяли серебро на хоккейном турнире в Белоруссии
На новогодних каникулах хоккейная команда воспитанников СШОР «Экспресс» Великих Лук приняла участие в турнире «Хоккейные горки», сообщает портал Luki-News.
Турнир проходил в городе Горки Могилёвской области Республики Беларусь с 5 по 7 января. В нём поучаствовали спортсмены 2012–2013 годов рождения. Тренер команды – Илья Францев.
Великолучане завоевали в состязаниях второе место.
Напомним, в праздники также состоялся традиционный рождественский турнир по баскетболу, который провели в спортивном зале в деревне Захарино Новосокольнического района. В Новосокольниках также прошёл рождественский турнир по теннису.
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