Десять утечек произошло на теплосетях в Пскове за новогодние праздники

10:19, 09 января 2024, ПАИ

Десять утечек произошло на теплотрассах Пскова с 1 января. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковских теплосетей.

«Если говорить в целом, то эти праздники прошли спокойно. Утечек было десять. Иногда в день бывает больше», – отметили на предприятии.

Во время праздников, помимо утечек на теплотрассе, сотрудники теплосетей также сталкивались с «моргачами» – остановкой работы котельного оборудования из-за отключения электроэнергии.

Кроме того, больше всего псковичи обращались в муниципальное предприятие из-за прорывов водопроводов на улицах Коммунальной, Ипподромной, Текстильной и других.

«Жители боялись остаться без тепла и сразу писали нам», – пояснили в теплосетях.

В частности, из-за этих утечек на многих центральных тепловых пунктах проседало давление холодной воды и, соответственно, горячей, рассказали в пресс-службе.