Вдвое выросло число вызовов скорой в Псковской области на инсульты в праздники

14:39, 09 января 2024, ПАИ

В два раза увеличилось число вызовов скорой помощи в Псковской области на инсульты во время новогодних каникул в 2024 году по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщил главный врач станции скорой помощи Псковской области Денис Сачков на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

По его словам, в прошлом году в скорую поступило 67 подобных вызовов, а в 2024-м – 122. «Перепады температур вызывают перепады как внешнего, так и внутреннего давления человека. Как проявление этого явления – инсульт», – сказал Денис Сачков.

Кроме того, за период новогодних праздников было 30 вызовов на инфаркты. В прошлом году этот показатель был 40.

Ранее сообщалось, что почти семь тысяч раз выезжала скорая на вызовы в Псковской области во время новогодних каникул.