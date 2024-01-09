Очередь из 70 грузовиков образовалась на въезд в Россию из Латвии

14:40, 09 января 2024, ПАИ

На участке латвийско-российской границы в Псковской области образовалась очередь на въезд в Россию грузовых автомобилей, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы.

Речь идёт о пропускном пункте «Бурачки». Там в очереди скопилось 70 грузовых автомобилей. Неделю назад на этом пункте пропуска в очереди не было ни одного большегруза.

Отмечается, что на участках эстонско-российской границы в Псковской области в пунктах пропуска «Шумилкино» и «Куничина Гора» в очереди нет ни одного грузовика.

Ранее сообщалось, что полмиллиона рублей заплатит житель Подмосковья за попытку подкупить псковскую таможенницу, а 54-летний житель Молдовы получил 12 лет тюрьмы за ввоз 51 килограмма гашиша через госграницу в Псковской области.