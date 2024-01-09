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Первая бригада медицины катастроф начала работать в Псковской области в 2023 году

Первая и единственная бригада медицины катастроф начала работать в Псковской области в 2023 году. Об этом рассказал главный врач Псковской станции скорой медицинской помощи Денис Сачков на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 9 января.

Первая бригада медицины катастроф начала работать в Псковской области в 2023 году. Фото: ПАИ

«Бригада медицины катастроф имеет возможность очень быстро прибыть к месту чрезвычайной ситуации на территории Пскова и Псковского района. Она не используется диспетчерами на давление и температуры, поэтому практически всегда находится на станции. И в чрезвычайном случае может быстро выехать на вызов», – пояснил Денис Сачков.

Бригада медицины катастроф выезжает на ДТП, пожары, суициды, огнестрельные ранения, острые боли в сердце, острые травмы на улице.

Ранее сообщалось, что вдвое выросло число вызовов скорой в Псковской области на инсульты в праздники.

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