Десять станций скорой помощи построят в Псковской области за три года
Строительство постов станций скорой помощи продолжается в регионе, сообщил главный врач станции скорой помощи Псковской области Денис Сачков на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 9 января.
Сейчас в стадии достройки пост станции скорой помощи на базе Псковской межрайонной больницы в Черёхе, а также станция в Палкино.
«Ещё в трёх районах объявили аукционные мероприятия, и до лета там должны появиться новые здания. Всего в Псковской области в течение трёх лет построят десять постов скорой помощи», – отметил Денис Сачков.
Ранее сообщалось, что вдвое выросло число вызовов скорой в Псковской области на инсульты в праздники.
Комментарии: 0 Обсудить >>>