Десять станций скорой помощи построят в Псковской области за три года

15:30, 09 января 2024, ПАИ

Строительство постов станций скорой помощи продолжается в регионе, сообщил главный врач станции скорой помощи Псковской области Денис Сачков на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 9 января.

Сейчас в стадии достройки пост станции скорой помощи на базе Псковской межрайонной больницы в Черёхе, а также станция в Палкино.

«Ещё в трёх районах объявили аукционные мероприятия, и до лета там должны появиться новые здания. Всего в Псковской области в течение трёх лет построят десять постов скорой помощи», – отметил Денис Сачков.

Ранее сообщалось, что вдвое выросло число вызовов скорой в Псковской области на инсульты в праздники.