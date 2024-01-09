75 аварийных ситуаций в сетях водоснабжения произошло в Пскове в новогодние праздники

18:09, 09 января 2024, ПАИ

75 аварийных ситуаций в сетях водоснабжения и 92 аварийные ситуации в сетях канализации произошли в Пскове в новогодние праздники, сообщили ПАИ в пресс-службе горводоканала.

С 1 по 8 января также произошли две серьёзные аварии в сетях водоснабжения: на улицах Коммунальной и Текстильной.

Отмечается, что аварийные бригады горводоканала работали над восстановлением работоспособности водопроводов в оперативном порядке.

Гражданам напомнили, что телефоны аварийно-диспетчерских служб работают круглосуточно: 79-20-60 и 55-63-10.