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Культура

Псковичей приглашают на открытие выставки живописи Анатолия Жбанова

На открытие выставки живописи «За гранью предметности» члена Союза художников России, участника псковского регионального общественного движения «ПсковАрт» и члена товарищества «Свободная культура» в Санкт-Петербурге Анатолия Жбанова приглашает псковичей Центральная городская библиотека Пскова 12 января в 17:00, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения.

Псковичей приглашают на открытие выставки живописи Анатолия Жбанова. Фото здесь и далее: пресс-служба Центральной городской библиотеки Пскова

В экспозиции будет представлено 12 работ в стиле нонфигуративности.

Анатолий Жбанов

Анатолий Жбанов родился 1 января 1944 года в Смоленске. В 1972 году окончил Ленинградское художественное училище имени Серова. В том же году приехал в Псков. Анатолий Жбанов – участник многих региональных и международных выставок. Его работы находятся в Псковском музее-заповеднике, в музее нонконформистского искусств в Санкт-Петербурге, в музее изобразительных искусств Республики Карелия, а также в частных коллекциях в России и за границей, в том числе в Германии, Франции, Нидерландах и США.

Напомним, псковичей также приглашают на выставку художника Александра Бушуева «От Рождества до Крещения», которая пройдёт в Доме офицеров 15 января.

Кроме того, 11 января в Псковском областном центре народного творчества состоится молодёжная вечёрка «Васильев вечерок». Участники фольклорного ансамбля «Уграда» и гости вечёрки вспомнят о традиционных святочных гуляньях в Псковской области, необыкновенных обычаях и обрядах, бытовавших в старину в святочный период.

Отмечалось также, что с 26 по 28 января в Пушкиногорском районе пройдут «Культурные выходные». В рамках проекта пройдут гастрольные мероприятия областных учреждений культуры: регионального отделения Союза художников России, детские показы спектаклей театра кукол, выставки живописных работ и декоративно-прикладного творчества, мастер-классы преподавателей колледжа искусств, концерт Губернаторского симфонического оркестра Псковской области и ансамбля русской музыки «Псков».

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