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Общество

Правительство не поддержало инициативу об увеличении выплаты при рождении ребенка

В думской базе опубликован законопроект фракции ЛДПР об увеличении суммы единовременной выплаты при рождении ребенка до 30 тысяч рублей. Документ сопровождается отрицательным отзывом правительства, сообщает «Российская газета».

Ранее один из авторов, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов анонсировал внесение инициативы. В пояснительной записке приводится напоминание о демографических проблемах страны. Увеличить пособие предлагалось с 1 июля 2024 года.

Сейчас размер единовременной выплаты при рождении ребенка составляет примерно 20,5 тысячи рублей.

Кабмин в своем отзыве напомнил о ежегодной индексации этих выплат, а также отметил, что на дополнительное повышение понадобится увеличение бюджетных трат. При этом источники финансирования в законопроекте не приводятся, а это нарушает Бюджетный кодекс РФ, напомнили в правительстве. Также авторы не объяснили, почему именно 30 тысяч рублей, и не привели оценки воздействия роста размера пособия на рождаемость.

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