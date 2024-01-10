Автоэксперт Дмитрий Константинов оценил стоимость ремонта иномарки, затонувшей после дрифта на реке под Псковом

14:42, 10 января 2024, ПАИ

Какая сумма потребуется для ремонта затонувшей после дрифта на реке Великой Audi, рассказал руководитель автосервиса Fit service Дмитрий Константинов в беседе с корреспондентом «АиФ-Псков».

По предварительной оценке, для ремонта автомобиля, поднятого со дна реки, потребуется минимум полмиллиона рублей, рассказал он. В такую сумму можно уложиться, если повреждена только проводка. Если же двигатель получил гидроудар и пострадали зависящие от него несущие элементы, то стоимость ремонта возрастет минимум до миллиона рублей. При этом стоимость автомобилей Audi A4 Quattro на интернет-сайтах начинается от 1,4 миллиона и доходит до порядка семи миллионов рублей в зависимости от различных показателей.

Кроме того, дальнейшая эксплуатация такого автомобиля, пролежавшего в воде, будет проблематичной, добавил руководитель автосервиса.

«Небольшой процент того, что после просушки всё будет работать, конечно, есть, но в дальнейшем всё равно всё будет гнить, проводка будет окисляться, будут проблемы», – пояснил специалист.

В таких машинах достаточно снять нижнюю меховую защиту на днище, чтобы увидеть окисление проводов и определить границу утопления по следам, оставленным водой.

«По моему мнению и опыту, связываться с «утопленником» – это самое гиблое дело. Эксплуатировать такие машины я вообще не рекомендую», – заключил Дмитрий Константинов.

Ранее сообщалось, что мужчина утопил свой автомобиль после дрифта на льду реки Великой в Псковской области. Это произошло на льду реки Великой рядом с деревней Устье Псковского района. Видео утопления автомобиля после дрифта на льду реки Великой можно посмотреть здесь.