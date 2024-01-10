Автоэксперт Дмитрий Константинов оценил стоимость ремонта иномарки, затонувшей после дрифта на реке под Псковом
Какая сумма потребуется для ремонта затонувшей после дрифта на реке Великой Audi, рассказал руководитель автосервиса Fit service Дмитрий Константинов в беседе с корреспондентом «АиФ-Псков».
По предварительной оценке, для ремонта автомобиля, поднятого со дна реки, потребуется минимум полмиллиона рублей, рассказал он. В такую сумму можно уложиться, если повреждена только проводка. Если же двигатель получил гидроудар и пострадали зависящие от него несущие элементы, то стоимость ремонта возрастет минимум до миллиона рублей. При этом стоимость автомобилей Audi A4 Quattro на интернет-сайтах начинается от 1,4 миллиона и доходит до порядка семи миллионов рублей в зависимости от различных показателей.
Кроме того, дальнейшая эксплуатация такого автомобиля, пролежавшего в воде, будет проблематичной, добавил руководитель автосервиса.
«Небольшой процент того, что после просушки всё будет работать, конечно, есть, но в дальнейшем всё равно всё будет гнить, проводка будет окисляться, будут проблемы», – пояснил специалист.
В таких машинах достаточно снять нижнюю меховую защиту на днище, чтобы увидеть окисление проводов и определить границу утопления по следам, оставленным водой.
«По моему мнению и опыту, связываться с «утопленником» – это самое гиблое дело. Эксплуатировать такие машины я вообще не рекомендую», – заключил Дмитрий Константинов.
Ранее сообщалось, что мужчина утопил свой автомобиль после дрифта на льду реки Великой в Псковской области. Это произошло на льду реки Великой рядом с деревней Устье Псковского района. Видео утопления автомобиля после дрифта на льду реки Великой можно посмотреть здесь.
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Автоэксперт Дмитрий Константинов оценил стоимость ремонта иномарки, затонувшей после дрифта на реке под Псковом