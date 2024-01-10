В Псковской области проиндексировали пенсии более 140 тысяч людей

16:56, 10 января 2024, ПАИ

Страховые пенсии 140,2 тысячи неработающих пенсионеров в Псковской области проиндексировали на 7,5 %, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального отделения Социального фонда России.

Одновременно с выплатами выросла стоимость пенсионного коэффициента и фиксированной выплаты, из которых складывается страховая пенсия. Стоимость коэффициента в январе выросла до 133 рублей, размер фиксированной выплаты – с 7 567 до 8 134 рублей.

«У каждого пенсионера прибавка была индивидуальна и зависела от размера пенсии: чем выше стаж, заработок, страховые взносы, количество индивидуальных пенсионных коэффициентов — тем больше размер страховой пенсии и, следовательно, сумма прибавки к ней после индексации», – пояснила управляющая региональным отделением СФР Наталья Мельникова.

В среднем в январе страховые пенсии неработающих пенсионеров Псковской области увеличились почти на полторы тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что пенсионеры не будут платить комиссию при оплате жилищно-коммунальных услуг.