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Ситуацию с вывозом мусора в Пскове прокомментировал Борис Елкин

Ситуацию с вывозом мусора на новогодних праздниках в Пскове прокомментировал глава города Борис Елкин, передаёт корреспондент ПАИ.

Глава Пскова Борис Елкин – о ситуации с вывозом мусора в Пскове: «В данном случае никаких оправданий для регоператора и контрагентов нет». Фото: ПАИ

По его словам, до праздников появлялись разовые жалобы на вывоз ТКО, а во время новогодних выходных ситуация стала иметь постоянный характер.

«Было множество дворовых территорий, которые были завалены мусором. Особенно проблемными местами были мусоропроводы – они просто забивались. До сих пор приходится их приводить в порядок, чтобы пробить мусоропровод и предотвратить застревание мусора. Большое количество жалоб, обращений поступало и к Михаилу Юрьевичу [губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову. – ПАИ], и ко мне. В данном случае никаких оправданий для регоператора и контрагентов нет», – сказал Борис Елкин.

Необходимо предпринимать меры административного воздействия в отношении регоператора и тех, кто с ним связан. Повторение такой ситуации недопустимо, заявил глава Пскова. «Я не стал бы обозначать меру ответственности того или иного юрлица. Между ними [компаниями. – ПАИ] есть гражданские взаимоотношения, которые они друг с другом должны урегулировать, но без участия горожан и без участия власти. В данном случае пускай компании решают вопрос на своих платформах и в суде. Надзорные и контролирующие органы компетентно разберутся в том, кто виноват. А граждане не должны страдать», – подчеркнул Борис Елкин.

При этом в период праздников и сильных морозов многие жители проводили время дома и из-за этого появилось большое количество мусора, но в данном случае это не оправдание сложившейся ситуации, обратил внимание глава города.

«Важно то, что сегодня отметил губернатор Михаил Юрьевич, – необходимость пересчёта тарифа, чтобы жители не платили за тот период, когда мусор не вывозился. Ведь сложившаяся ситуация – совсем неправильная. На это же обращала внимание и прокуратура. Мы с природоохранной прокуратурой и управляющими компаниями будем работать вместе: они будут вести претензионную работу в отношении всех виновных в этом процессе», – отметил он.

В новогодние праздники в Пскове сложилась ситуация с невывозом мусора. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников, в свою очередь, провёл совещание, посвящённое проблеме, где дал жёсткие оценки работе причастных коммерческих компаний. В частности, глава региона назвал действия организаций саботажем и заявил, что во время Великой Отечественной войны за подобное ставили к стенке. Также он поручил своему заместителю Игорю Шатурному дважды в день проводить совещания по этому вопросу.

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