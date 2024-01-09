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Общество

Алкогольное мороженое и десерты приравняли к спиртному в России

Правительство России приравняло алкогольное мороженое и десерты к спиртному, соответствующее распоряжение подписано 29 декабря 2023 года и размещено на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, мороженое, замороженные фруктовые и овощные десерты, шербеты и смеси для их приготовления, а также пищевой лёд с содержанием этилового спирта более 0,5 % объёма готовой продукции исключены из перечня пищевой продукции, которая не является алкогольной.

Ранее нарколог перечислил не сочетающиеся с алкоголем продукты, а диетолог рассказал, чем можно и нельзя запивать водку. Псковский врач также предупредила, что безопасной дозы алкоголя не существует.

Кроме того, отмечалось, что в России в 2024 году на 10 % подорожает крепкий алкоголь. В стране также планируют сократить потребление спиртного до 7,8 литра на человека.

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