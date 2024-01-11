«Ныряющий» циклон принёс на Северо-Запад России метель и сильный ветер

10:04, 11 января 2024, ПАИ

«Ныряющий» циклон принёс на Северо-Запад России метель и сильный ветер, сообщает региональный филиал ПАО «Россети Северо-Запад».

Специалисты обращают внимание, что вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи необходимо соблюдать правила техники безопасности. В частности, запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе восьми метров и пытаться самостоятельно восстановить электроснабжение.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по круглосуточному бесплатному телефону Россетей 8-800-220-0-220.

Ранее сообщалось, что в Псковской области ожидается мокрый снег и порывистый ветер до 15 метров в секунду. К оперативному восстановлению электроснабжения в регионе готовы 85 аварийных бригад и 88 единиц техники Россетей.