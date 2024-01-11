Бобр вышел на прогулку посреди Пушкинских Гор
Бобра, гуляющего по Пушкинским Горам, заметил местный житель. Об этом пишет районная газета «Пушкинский край».
Местный житель Михаил Кузьмин запечатлел дикое животное на улице Заозерной.
Ранее гдовичка заметила на своём участке стаю куропаток, а жители Пустошкинского района приручили глухаря по кличке Василёк. Кроме того, в Себеже местные жители заметили гуляющего в центре города волка.
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