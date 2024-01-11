Граница с Финляндией будет закрыта до 11 февраля

15:26, 11 января 2024, ПАИ

МВД Финляндии продлило закрытие КПП на границе с РФ до 11 февраля, сообщается 11 января на сайте ведомства. Об этом пишут «Известия».

«Госсовет принял решение, что сухопутные пограничные переходы между Финляндией и Россией будут закрыты до 11 февраля 2024 года», — сказано в сообщении.

Глава финского МВД Мари Рантанен заявила, что с российской стороны не произошло никаких изменений в ситуации с мигрантами на границе и угроза сохраняется. Она также отметила, что сложившаяся ситуация негативно сказывается на проживающих в Финляндии россиянах и держателях паспортов двух стран.

Финляндия закрывала все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией с 30 ноября по 13 декабря под предлогом наплыва мигрантов из третьих стран.

14 декабря государство ненадолго возобновило работу двух КПП — «Ваалимаа» («Торфяновка») и «Ниирала» («Вяртсиля»)». За это время российско-финскую границу пересекли почти 5,5 тыс. человек и 3 тыс. легковых и грузовых автомобилей. Однако в тот же день финские власти приняли решение повторно закрыть КПП до 14 января.