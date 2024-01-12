Псковичей приглашают на службу в Росгвардию в новых российских регионах

08:14, 12 января 2024, ПАИ

В Псковской области проводится отбор мужчин для прохождения службы в новых субъектах Российской Федерации в должностях сержантов и солдат. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе управления Росгвардии региона.



В связи с особым характером обязанностей, возложенных на военнослужащих, им предоставляются социальные гарантии и компенсации в соответствии с законодательством Российской Федерации. Денежное довольствие от 207 тысяч рублей.



Пункт отбора на военную службу находится в Пскове на улице Николая Васильева, дом 77. Подробности можно узнать по телефонам 8112-73-43-13, 8112-22-09-13 (круглосуточно).