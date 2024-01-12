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Общество

Отметить старый Новый год планирует каждый третий пскович

Отметить старый Новый год планирует каждый третий пскович (32%), сообщается в опросе SuperJob.

Чаще всего речь идет не о масштабных застольях, а о «легких домашних посиделках».

Фото: ПАИ

Женщины будут праздновать Новый год по старому стилю чаще мужчин (35 и 29% соответственно). Больше всего желающих отметить неофициальную дату — среди респондентов старше 45 лет (36%): «Это наша история, забывать нельзя».

Старый Новый год в кругу коллег будут встречать 5% горожан.

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