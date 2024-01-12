Депутат Алексей Форш отметил включённость псковичей в сбор подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина

10:29, 12 января 2024, ПАИ

Количество собранных подписей в Псковской области в поддержку выдвижения Владимира Путина на выборы президента РФ в марте демонстрирует желание жителей региона продолжать курс на стабильность и развитие страны с сильным лидером, заявил ПАИ депутат Псковской городской Думы Алексей Форш.

«С самого начала работы точек сбора подписей в Псковской области стало понятно, что большинство граждан поддерживает действующего президента. На сегодняшний день количество собранных подписей в Псковской области в поддержку выдвижения Владимира Путина демонстрирует желание жителей региона продолжать курс на стабильность и развитие страны с сильным лидером», – отметил Алексей Форш.

К организации точек по сбору подписей подключились как политические партии, так и общественные организации, подчеркнул депутат. «Тем самым мы видим абсолютную консолидацию российского общества, причём беспрецедентную консолидацию вокруг президента, вокруг той политики, которую он проводит», – подчеркнул он.

26 декабря в области открылся региональный избирательный штаб, в рамках которого свою деятельность осуществляет общественная приёмная кандидата на должность президента России Владимира Путина, напомнил Алексей Форш.

«И та активность, с которой граждане оставляют наказы президенту в общественной приёмной, говорит лишь о том, что людям не безразлично, что происходит в нашей стране, граждане хотят участвовать в формировании предвыборной программы президента», – заключил он.