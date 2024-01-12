Депутат Алексей Форш отметил включённость псковичей в сбор подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина
Количество собранных подписей в Псковской области в поддержку выдвижения Владимира Путина на выборы президента РФ в марте демонстрирует желание жителей региона продолжать курс на стабильность и развитие страны с сильным лидером, заявил ПАИ депутат Псковской городской Думы Алексей Форш.
«С самого начала работы точек сбора подписей в Псковской области стало понятно, что большинство граждан поддерживает действующего президента. На сегодняшний день количество собранных подписей в Псковской области в поддержку выдвижения Владимира Путина демонстрирует желание жителей региона продолжать курс на стабильность и развитие страны с сильным лидером», – отметил Алексей Форш.
К организации точек по сбору подписей подключились как политические партии, так и общественные организации, подчеркнул депутат. «Тем самым мы видим абсолютную консолидацию российского общества, причём беспрецедентную консолидацию вокруг президента, вокруг той политики, которую он проводит», – подчеркнул он.
26 декабря в области открылся региональный избирательный штаб, в рамках которого свою деятельность осуществляет общественная приёмная кандидата на должность президента России Владимира Путина, напомнил Алексей Форш.
«И та активность, с которой граждане оставляют наказы президенту в общественной приёмной, говорит лишь о том, что людям не безразлично, что происходит в нашей стране, граждане хотят участвовать в формировании предвыборной программы президента», – заключил он.
Выборы президента России пройдут 17 марта 2024 года. Голосование будет трёхдневным: 15, 16, 17 марта. Жители Псковской области смогут принять участие в выборах, используя дистанционное электронное голосование.
С 3 января пункты сбора подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина на выборы президента России работают на базе местных общественных приёмных партии «Единая Россия» в муниципалитетах Псковской области. Сейчас пункты сбора подписей на базе общественных приёмных «Единой России» по всей области работают с 10:00 до 17:00. В торговых центрах Пскова и Великих Лук работают в то же время, что и раньше, – с 17:00 до 20:00.
Депутат Алексей Форш отметил включённость псковичей в сбор подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина
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