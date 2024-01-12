Александр Котов: Деятельность прокуратуры способствует повышению эффективности законотворческого процесса

12:05, 12 января 2024, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил сотрудников и ветеранов прокуратуры с профессиональным праздником. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.

«Государственный поверенный в делах законности – это определение коротко и ёмко характеризует обширные полномочия, которыми государство и общество наделило прокуратуру. Надзор за своевременным и точным исполнением законов и реализацией национальных проектов, обеспечение социальных прав граждан, повышение раскрываемости преступлений, борьба с коррупцией и экономическими правонарушениями, противодействие экстремизму и терроризму – это далеко не полный перечень задач, выполняемых прокурорскими работниками в каждодневном режиме», – заметил Александр Котов.

Он также особо отметил правотворческую деятельность прокуратуры. Проводя актуальный мониторинг федерального и регионального законодательства, органы прокуратуры выявляют потребность в совершенствовании правового регулирования, а также в устранении существующих правовых пробелов и коллизий, подчеркнул Александр Котов.

«В прошлом году и в первый месяц наступившего года прокурор Псковской области внёс в Собрание депутатов 14 законопроектов, восемь из которых уже приняты и получили статус вступивших в силу законов. Системная реализация права законодательной инициативы со стороны прокуратуры способствует повышению эффективности законотворческого процесса и защите интересов граждан, общества и государства», – отметил спикер областного Собрания.

Он поздравил ветеранов ведомства и современное поколение работников органов прокуратуры, поблагодарил их за профессионализм, бескомпромиссность и верную службу своей стране и народу, а также пожелал им успешной реализации намеченных планов, здоровья и благополучия.