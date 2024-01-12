Мечту 12-летнего мальчика исполнила глава Псковского района
Мечту 12-летнего мальчика Дениса исполнила глава Псковского района Наталья Фёдорова в рамках ежегодной благотворительной акции «Ёлка желаний».
«Денис очень способный, открытый и талантливый мальчик: играет на альте в духовом оркестре, всерьёз увлекается футболом, в школе хорошо успевает. Ребёнок уделяет большое внимание саморазвитию, и это очень радует», – отметила глава муниципалитета на своей странице в соцсети.
У мальчика была мечта – побывать в батутном центре. «С большим удовольствием вручила ему сертификат и сладкий подарок. С Новым годом, Денис! Будь счастлив, познавай мир, пусть все дороги в жизни будут открыты!» – заключила глава муниципалитета.
Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников исполнил мечты нескольких детей из разных городов России в рамках акции «Ёлка желаний» в Кремле. В частности, он подарил девятилетней девочке из Великих Лук спортивно-игровой комплекс и электросамокат мальчику из Херсонской области. Кроме того, глава региона исполнил мечту девятилетнего мальчика из Крыма.
Александр Котов: Деятельность прокуратуры способствует повышению эффективности законотворческого процесса
Премьерный показ с симфоническим оркестром мультфильма «Пушкин и… Михайловское» состоится в Пскове 10 февраля