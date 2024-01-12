Мечту 12-летнего мальчика исполнила глава Псковского района

12:36, 12 января 2024, ПАИ

Мечту 12-летнего мальчика Дениса исполнила глава Псковского района Наталья Фёдорова в рамках ежегодной благотворительной акции «Ёлка желаний».

«Денис очень способный, открытый и талантливый мальчик: играет на альте в духовом оркестре, всерьёз увлекается футболом, в школе хорошо успевает. Ребёнок уделяет большое внимание саморазвитию, и это очень радует», – отметила глава муниципалитета на своей странице в соцсети.

У мальчика была мечта – побывать в батутном центре. «С большим удовольствием вручила ему сертификат и сладкий подарок. С Новым годом, Денис! Будь счастлив, познавай мир, пусть все дороги в жизни будут открыты!» – заключила глава муниципалитета.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников исполнил мечты нескольких детей из разных городов России в рамках акции «Ёлка желаний» в Кремле. В частности, он подарил девятилетней девочке из Великих Лук спортивно-игровой комплекс и электросамокат мальчику из Херсонской области. Кроме того, глава региона исполнил мечту девятилетнего мальчика из Крыма.