Медиаиндекс губернатора Псковской области Михаила Ведерникова вырос на 45%

16:40, 12 января 2024, ПАИ

На 45 % вырос медиаиндекс губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в федеральном топ-10 за декабрь 2023 года. Рейтинг составила «Псковская правда» на основе данных СМИ из системы «Медиалогия».

Медиаиндекс главы региона увеличился с 5 572,6 до 10 405. Федеральные СМИ писали в первую очередь о подходе к решению проблемы абортов. В Псковской области был установлен запрет склонения к искусственному прерыванию беременности и административное наказание за это действие.

Кроме того, Михаил Ведерников занимает первое место в региональном топ-30, где показатели медиаиндекса также улучшились (первое место, медиаиндекс 21 750, +6,6 %),

Бюджетное послание губернатора Псковской области стало самым резонансным событием с его участием. 25 декабря глава региона выступил на 27-й сессии Псковского областного Собрания с традиционным посланием к депутатам регионального парламента. С полной стенограммой послания можно ознакомиться здесь.

Кроме того, в топ новостей с Михаилом Ведерниковым вошли награждение лауреатов областного конкурса «Лучший медицинский работник», открытие памятника архангелу Михаилу на центральной площади в Печорах, а также прямая линия главы региона в эфире ГТРК «Псков» и выступление губернатора в рамках Дня Псковской области на выставке «Россия».

Ознакомиться с полными данными медиарейтингов можно на сайте «Псковской правды».