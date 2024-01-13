Островский пёс с переломанным позвоночником отправился на операцию

13:05, 13 января 2024, ПАИ

Островский пёс Снежок, который вмёрз в лёд и сломал позвоночник, отправился на операцию, сообщается в группе автономной некоммерческой зоозащитной организации «Жизнь» в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, что вмёрзшего в лёд пса нашли на трассе в Островском районе. Позже его передали в приют, где ему диагностировали перелом позвоночника и задней лапы.

Для восстановления Снежку необходима дорогостоящая операция, деньги на которую собрали неравнодушные жители Псковской области. За два дня в копилку Снежка было пожертвовано 145 386 рублей.