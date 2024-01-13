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90-летний юбилей отпраздновала жительница Псковского района Александра Матвеева

Жительница Псковского района Александра Матвеева отпраздновала 90-летний юбилей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Псковского района.

Александру Матвееву поздравили представители администрации Псковского района. Фото: пресс-служба администрации Псковского района

Долгожительница родилась в Палкинском районе в рабочей семье, рассказали в администрации. Всю войну прожила в оккупации, а после неё по комсомольской путёвке поехала поднимать целину. В этот период и познакомилась со своим будущим супругом,​ в 1956 году у них​ родился первенец, решили вернуться на родину, в Псковский район. В 1959 году женщина родила дочку.

Сейчас у неё​ уже три внука и один правнук.​ Всю свою жизнь она проработала в ОПХ «Родина» техником в семеноводстве. Сейчас именинница любит бывать на даче, выращивать цветы и присматривать за огородом.

Ранее сообщалось, что 100-летний юбилей отметила жительница Новосокольнического района Валентина Киселёва.

Валентина Киселёва выросла на Новосокольнической земле и жила здесь всю жизнь, трудясь на благо родного края. Она со своими земляками пережила тяготы в годы Великой Отечественной войны, потом восстанавливала разрушенное хозяйство. Много лет своей жизни добросовестно трудилась дояркой.

Кроме того, свой 90-летний юбилей отпраздновала жительница деревни Красные Пруды Краснопрудской волости Псковского района Александра Мудрова. Женщина родилась 12 декабря 1933 года в деревне Головина Псковской области. Прошла войну. В послевоенное время работала в совхозе имени Кирова в полеводстве и животноводстве.

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