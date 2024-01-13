90-летний юбилей отпраздновала жительница Псковского района Александра Матвеева
Жительница Псковского района Александра Матвеева отпраздновала 90-летний юбилей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Псковского района.
Долгожительница родилась в Палкинском районе в рабочей семье, рассказали в администрации. Всю войну прожила в оккупации, а после неё по комсомольской путёвке поехала поднимать целину. В этот период и познакомилась со своим будущим супругом, в 1956 году у них родился первенец, решили вернуться на родину, в Псковский район. В 1959 году женщина родила дочку.
Сейчас у неё уже три внука и один правнук. Всю свою жизнь она проработала в ОПХ «Родина» техником в семеноводстве. Сейчас именинница любит бывать на даче, выращивать цветы и присматривать за огородом.
Ранее сообщалось, что 100-летний юбилей отметила жительница Новосокольнического района Валентина Киселёва.
Валентина Киселёва выросла на Новосокольнической земле и жила здесь всю жизнь, трудясь на благо родного края. Она со своими земляками пережила тяготы в годы Великой Отечественной войны, потом восстанавливала разрушенное хозяйство. Много лет своей жизни добросовестно трудилась дояркой.
Кроме того, свой 90-летний юбилей отпраздновала жительница деревни Красные Пруды Краснопрудской волости Псковского района Александра Мудрова. Женщина родилась 12 декабря 1933 года в деревне Головина Псковской области. Прошла войну. В послевоенное время работала в совхозе имени Кирова в полеводстве и животноводстве.