В России вывели из тени два миллиона иностранцев

10:30, 15 января 2024, ПАИ

Правоохранители в России вывели из тени порядка двух миллионов иностранцев за последние три года, сообщил РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

«В результате принятых мер за последние три года удалось вывести из тени около 2 миллионов иностранных граждан, а динамика прироста преступлений, совершенных иностранными гражданами, замедлилась», - заверил Бастрыкин.

Он напомнил, что те, кто получил гражданство России, должны понимать, что это не только права и возможности, но и обязанности.

«В результате с октября прошлого года из числа впервые принятых в гражданство РФ иностранных граждан поставлены на воинский учет почти 8 тысяч лиц, это порядка 2,6 тысячи призывного возраста и более 5 тысяч подлежащих призыву по мобилизации и имеющих право поступить на военную службу по контракту. Из них более 1,6 тысячи уже заключили контракты о прохождении военной службы и 1,4 тысячи направлены для прохождения службы по призыву. И эта работа активно продолжается», - подытожил Бастрыкин.