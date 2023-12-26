В России выросло число тяжких преступлений, совершённых иностранцами

23:32, 26 декабря 2023, ПАИ

Число особо тяжких преступлений, совершённых иностранцами на территории России, выросло, сообщает ТАСС со ссылкой на Следственный комитет РФ.

Отмечается, что ведомство принимает активные меры для выявления преступлений. Кроме того, глава СК Александр Бастрыкин поручил продолжать работу по противодействию преступности в миграционной сфере и предупреждению предпосылок для межнациональных конфликтов.

Всего в этом году следственные подразделения расследовали 136 тысяч преступлений, 68 тысяч из которых – тяжкие и особо тяжкие.

Ранее сообщалось, что в России впервые лишили гражданства за преступление.

Напомним, в Госдуму внесли законопроект о запрете судимым за педофилию посещать детские организации.

Кроме того, псковский полицейский в интервью ПАИ рассказал, как защитить молодёжь от киберпреступников.

Отмечалось также, что в Москве дети из благополучных семей всё чаще стали оказываться в СИЗО.