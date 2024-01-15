Вторая смена есть только в 15% российских школ
Вторая смена есть лишь в 15% российских школ, третья смена полностью ликвидирована, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов на встрече с президентом Владимиром Путиным. Об этом пишет ТАСС.
«Также хочу доложить, что программа строительства школ идет по плану. Это нам позволило ликвидировать третью смену. На сегодняшний день порядка 15% – вторая смена», – сказал Кравцов.
Он также добавил, что каждый год в России капитально ремонтируют около 1,5 тысячи школ, до конца 2024 года также 1,3 тыс. школ планируется оснастить новым оборудованием.
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