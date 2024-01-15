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Политика

Глава Острова Николай Григорьев задал вопрос министру экономического развития России

Представители муниципальных образований России смогли задать вопросы министру экономического развития Максиму Решетникову в рамках программы Всероссийского муниципального форума «Малая Родина – сила России», который стартовал на выставке «Россия» на ВДНХ в Москве сегодня, 15 января. Свой вопрос удалось задать главе Острова Николаю Григорьеву.

Глава Острова Николай Григорьев задал вопрос министру Минэконоразвития. Фото: Николай Григорьев

«Только закончилась встреча с министром экономического развития Максимом Геннадьевичем Решетниковым. Удалось задать ему вопрос, касающийся взаимодействия муниципалитета в сфере внешнеэкономических и международных отношений. Ведь мы – приграничная территория. Вопрос для нас актуальный, потому что прервались многие связи, которые были выстроены до определённого времени. Поэтому было интересно узнать мнение, каким образом в текущих условиях муниципалитетам выстраивать отношения именно внешнеэкономические», – сказал глава Острова.

В ходе мероприятия министр ответил на поставленный вопрос. Глава Минэкономразвития отметил, что министерство окажет всестороннюю поддержку, помощь в этом направлении, но инициаторами взаимодействия должны быть муниципальные органы.

Программа форума «Малая Родина – сила России» – насыщенная, а взаимодействие муниципалитетов всей страны даёт возможность обмена уникальным опытом, отметил глава Острова.

«Интересная встреча и разговор. Было задано много вопросов, и ответы получены. Интересно то, что представлены все регионы, от Дальнего Востока до Псковской области. Людей очень много. Разные программы представлены, разные мероприятия», – подчеркнул он.

Отметим, на форуме собралось более 7000 муниципальных служащих из всех регионов страны. Работники обсудят наиболее актуальные темы отрасли: цифровизацию в управлении территориями, обмен опытом, сохранение традиций и ценностей. Уникальной площадкой для обмена опытом и практиками назвала Всероссийский муниципальный форум «Малая Родина – сила России» начальник управления по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства Псковской области Елена Тимашова.

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