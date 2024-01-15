Крещенскую купель оборудуют на реке Великой в Пскове

18:04, 15 января 2024, ПАИ

Купель на Крещение оборудуют на реке Великой у Мирожского монастыря в Пскове. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.

«Готовимся к православному празднику Крещения Господня. Подписал распоряжение о мерах безопасности во время крещенских купаний. Настилы для выхода на лёд, лестницы с поручнями, ограждения над и под водой – всё будет безопасно», – отметил он.

Кроме того, будут организованы временный спасательный пост и дежурство бригады скорой помощи, а также палатки для переодевания и обогрева, горячий чай, освещение участка, туалеты. Сотрудники полиции и дружинники будут следить за общественным порядком.

Окунуться в купель можно будет с 22:00 18 января по 2:00 19 января и с 10:00 до 17:00 19 января.