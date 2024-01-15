Россия увеличила вылов рыбы на 8,7%

20:26, 15 января 2024, ПАИ

Российские рыбаки в 2023 году выловили 5,3 млн тонн рыбы, что на 8,7 % больше, чем в 2022 году, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Росрыболовство.

В Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне россияне добыли 4 млн тонн рыбы, что на 14,3 % превысило показатели 2022 года. Больше всего увеличился вылов сардины иваси (на 255,4 тысячи тонн) и тихоокеанских лососей (на 336,8 тысячи тонн).

В то же время в Северном бассейне вылов снизился на 10 %, в Азово-Черноморском – на 4,6 %, в Западном – на 3,8 %, в Волжско-Каспийском – на 1,7 %. В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана вылов снизился на 2,5 %.

Ранее сообщалось, что в России производство красной икры достигло рекорда с 2010 года. Это связывают с успешным выловом лосося на Дальнем Востоке, который составил примерно 609 тысяч тонн.

Кроме того, рыболов Николай Бесклёвный назвал гнилые места на Псково-Чудском озере, которые лучше обходить стороной даже при окрепшем на водоёмах льде.