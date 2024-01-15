Автографы Наполеона и Екатерины II выставят на торги

21:20, 15 января 2024, ПАИ

Автографы Наполеона Бонапарта и Екатерины II, сохранившиеся на документах, выставят на торги, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу аукционного дома «Литфонд».

На торгах представят редкий документ времён наполеоновских войн, связанный с мобилизацией итальянцев в армию и написанный 2 апреля 1813 года в Елисейском дворце, а также подписанная Бонапартом лицензия капитана французского корабля, выданная для поставки товаров из Англии и в Англию. Стартовая ставка для обоих документов – 280 тысяч рублей.

На торги также выставят патент на чин секунд-майора Константину Львову с подписью императрицы Екатерины II и её сына Павла.

Аукционы состоятся 18 и 25 января.

Ранее сообщалось, что на аукционе в Санкт-Петербурге выставили знаменитый красный пиджак лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского, в котором он посещал заседание Государственной Думы в начале 2000-х годов. Кроме того, на торгах в Великобритании продали экземпляр меню с «Титаника».