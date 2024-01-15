Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Автографы Наполеона и Екатерины II выставят на торги

Автографы Наполеона Бонапарта и Екатерины II, сохранившиеся на документах, выставят на торги, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу аукционного дома «Литфонд».

На торгах представят редкий документ времён наполеоновских войн, связанный с мобилизацией итальянцев в армию и написанный 2 апреля 1813 года в Елисейском дворце, а также подписанная Бонапартом лицензия капитана французского корабля, выданная для поставки товаров из Англии и в Англию. Стартовая ставка для обоих документов – 280 тысяч рублей.

На торги также выставят патент на чин секунд-майора Константину Львову с подписью императрицы Екатерины II и её сына Павла.

Аукционы состоятся 18 и 25 января.

Ранее сообщалось, что на аукционе в Санкт-Петербурге выставили знаменитый красный пиджак лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского, в котором он посещал заседание Государственной Думы в начале 2000-х годов. Кроме того, на торгах в Великобритании продали экземпляр меню с «Титаника».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













15 января 2024

Дикая рысь пробралась в детский сад в Череповце
15 января 2024

Три года продлится реставрация Троицкого собора в Пскове
15 января 2024

Михаил Ведерников посетил стройплощадку будущего центра для одарённых детей в Пскове
15 января 2024

Эффективность работы площадок форума «Малая родина – сила России» отметили представители Псковской области
15 января 2024

Пётр Крупеня вручил благодарности псковским следователям
15 января 2024

Мемориальную доску погибшему в СВО Герою России Ивану Ахтырскому открыли в Пскове
15 января 2024

Главные причины остывающих батарей назвали псковичам в комитете по строительству и ЖКХ
15 января 2024

Великолучанам рассказали, чем занимались их «управляйки» в конце недели

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...