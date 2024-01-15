Михаил Ведерников посетил стройплощадку будущего центра для одарённых детей в Пскове
Строительную площадку, на которой в будущем расположится региональный центр выявления и подготовки одарённых детей «Вега», посетил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, сообщили ПАИ в пресс-службе областного правительства.
О ходе строительства главе региона доложили врио председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков и руководитель подрядной организации Богдан Васильев.
Отмечается, что в центре создадут самые современные условия для работы с одарёнными детьми, в том числе лаборатории робототехники, нейробиологии и прототипирования, зоны для коворкинга и занятий проектной деятельностью, а также музыкальный, медицинский и шахматный классы. Здесь также будут работать три спортивных зала для занятий лёгкой атлетикой, игровыми видами спорта, единоборствами и настольным теннисом.
Михаил Ведерников подчеркнул, что проект должен быть реализован в установленные сроки и с должным качеством.
Центр «Вега» создан в Пскове благодаря нацпроекту «Образование», инициированному президентом России Владимиром Путиным. Сейчас он находится на территории Псковского агротехнического колледжа.
Ранее губернатор отметил, что это будет самая современная, самая оснащённая и самая продвинутая школа в Псковской области и одна из самых современных на Северо-Западе. Попасть в неё смогут дети, которые прошли определённый конкурс.
Михаил Ведерников также подчеркнул, что в 2023 году в Псковской области был достигнут лучший результат за всё время реализации национальных проектов, инициированных президентом РФ Владимиром Путиным. Кроме того, он заявил, что региональный бюджет сохранил полную социальную ориентированность.
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