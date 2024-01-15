Школа для одарённых детей в Пскове будет одной из самых продвинутых на Северо-Западе – губернатор

10:30, 15 января 2024, ПАИ

Школа для одарённых детей, которая появится в Пскове, будет одной из самых продвинутых на Северо-Западе России, рассказал губернатор Михаил Ведерников в интервью телеканалу «Первый Псковский».

«Мы приступаем к строительству новой школы на 800 мест — это современная школа для одаренных детей с кампусом на 300 мест. Это будет самая современная, самая оснащенная и самая продвинутая школа в Псковской области и одна из самых на Северо-Западе», – отметил Михаил Ведерников.

Попасть в школу смогут дети, которые прошли определённый конкурс, объяснил глава региона. При этом учиться в школе смогут дети из Пскова и из муниципалитетов, и из других регионов, обратил внимание Михаил Ведерников.

«Я считаю, что это победа. У нас иногда оппозиция любит говорить, что с образованием всё плохо. Так вот, если было бы так, вряд ли на федеральном уровне было бы принято решение в отношении Пскова, чтобы разместить здесь такую школу. Нам, безусловно, есть над чем работать, я не спорю, но та динамика, которую мы взяли, очень серьёзная. Мы делаем всё, чтобы её не потерять и по возможности наращивать», – сказал губернатор.

Планируется, что школа будет готова в 2027 году. «Там действительно очень большой проект: бассейн, огромное количество уличных, спортивных площадок, а также внутренних, к тому же ультрасовременные аудитории. Посмотрим: тут как с дорогами — если выйдет ответственный подрядчик, может быть и пораньше проект нас порадует», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Кроме того, очень важно, чтобы подобные площадки с возможностями развития детей появлялись в Псковской области, заметил он.

«Мы буквально недавно с коллегами от образования разговаривали по сельским школам. Я всё-таки настаивал, чтобы они [сельские школы. – ПАИ] делались по городскому современному стандарту. Очень важно, что у нас благодаря федеральной поддержке есть и IT-классы, и технические вещи, которых раньше в школах не было. Необходимо, чтобы у ребёнка формировались правильный менталитет и правильное мировоззрение. Если он ходит по прогнившим доскам, по тёмной ободранной школе, ещё и учитель с «выхлопом» пытается ему что-то рассказать, то здесь траектория понятна», – сказал Михаил Ведерников.

Кроме того, есть хороший пример с созданием в районных центрах и небольших населенных пунктах модельных библиотек, которые, по словам губернатора, являются ультрасовременными.

«Когда они [модельные библиотеки. – ПАИ] появляются в маленьких городах, то сразу становятся местом притяжения. И недавно буквально я посещал школу креативных индустрий – тоже отличный пример. Так вот, если дети будут видеть это, если они будут иметь возможность работать с интересными талантливыми преподавателями, если у них будет возможность заниматься на современном оборудовании, пользоваться современными средствами связи, интернетом, то они будут, во-первых, комфортнее себя чувствовать в жизни, а во-вторых, им будет проще и интереснее. И больше будет шансов, что они станут профессионалами в том направлении, которое для себя выберут», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Кроме того, глава региона напомнил, что в этом году в Псковской области будут достроены и отремонтированы девять школ.

«Давайте вспомним, что несколько лет назад регион не мог себе позволить строить больше одной школы в год, и то, если получалось каждый год строить, это было неплохо, поэтому президентская программа и её возможности для нас, конечно, колоссальные», – заключил губернатор.