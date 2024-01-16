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Пропавшего накануне Нового года пенсионера разыскивают в Великих Луках

Пропавшего в Великих Луках в канун Нового года пенсионера продолжают искать в Псковской области, сообщили ПАИ в полиции города.

Пропавшего накануне Нового года пенсионера разыскивают в Великих Луках. Фото: ОМВД России по городу Великие Луки

31 декабря 2023 года 68-летний Виктор Ларионов ушёл из дома на улице Проектной и не вернулся. С тех пор о его местонахождении ничего не известно.

По имеющимся данным, рост мужчины 180 сантиметров, худощавого телосложения, имеет короткую стрижку. Предположительно может быть одет в чёрные джинсы и берцы, синюю рубашку в клетку, чёрную куртку и шапку.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, просят обращаться по номерам телефонов (8 811-53) 5-27-94 (дежурная часть), 8-911-883-38-83 (уголовный розыск) или 02, 112.

На данный момент в Псковской области продолжаются поиски пропавшей в начале января 11-летней Маргариты Антиповой и 29-летнего Владислава Тальзи.

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