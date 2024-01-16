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Поправки против «мусорного коллапса» готовится принять Псковское областное Собрание

Вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Юрий Сорокин на заседании комитета по бюджету, финансам и налоговой политике 16 января попросил руководителя правительственного комитета по строительству и ЖКХ Сергея Грахова дать разъяснения, что стало причиной «мусорного коллапса» в Пскове и Псковском районе в первые дни января. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Сергей Грахов. Фото пресс-службы Псковского областного Собрания депутатов

По словам руководителя исполнительного органа, на ситуацию повлияла совокупность факторов, определяющим из которых стал отказ принимать мусоровозы на станции мусоросортировки.

«Регоператор обязан обеспечить взаимодействие с мусоросортирочной компанией. Это коммунальная услуга, и свои денежные вопросы коммерческие организации должны решать в судебном порядке, а не делать заложниками людей», – прокомментировал Сергей Грахов ситуацию с задолженностью регионального оператора перед компанией, занимающейся мусоросортировкой.

Закон против «мусорного коллапса» готовится принять Псковское областное Собрание. Фото пресс-службы Собрания депутатов

«Если мы примем этот закон, органы исполнительной власти будут иметь возможность более эффективно работать с региональным оператором, в том числе лишать его статуса. Это очень важно, потому что то, что сейчас происходит с вывозом мусора – мы все видели в праздники – это недопустимо», – высказал мнение вице-спикер Александр Братчиков в ходе обсуждения поправок о расширении региональных полномочий в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами.

⁣Члены комитета рекомендовали принять рассматриваемый законопроект без поправок в двух чтениях.

Напомним, что ситуация с вывозом мусора, а точнее его невывозом, стала темой для специального совещания, которое созвал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

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