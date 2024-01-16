Сувениры по мотивам творчества Юрия Спегальского предлагает Псковский музей
В кассах Псковского музея-заповедника можно приобрести на память сувениры, созданные по мотивам творчества Юрия Спегальского. Например, интересные закладки для любителей чтения книг, сообщили ПАИ в пресс-службе музея.
Коллекцию сувениров, связанных со Спегальским, музей выпустил в ноябре.
Напомним, 17 января – день памяти Спегальского – исследователя средневекового зодчества, архитектора-реставратора, создателя Псковских реставрационных мастерских, художника, мастера декоративно-прикладного искусства.
Также Псковский музей предлагает шоперы по мотивам картин Шагала, Айвазовского и других художников.
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