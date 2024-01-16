Сувениры по мотивам творчества Юрия Спегальского предлагает Псковский музей

16:15, 16 января 2024, ПАИ

В кассах Псковского музея-заповедника можно приобрести на память сувениры, созданные по мотивам творчества Юрия Спегальского. Например, интересные закладки для любителей чтения книг, сообщили ПАИ в пресс-службе музея.

Коллекцию сувениров, связанных со Спегальским, музей выпустил в ноябре.

Напомним, 17 января – день памяти Спегальского – исследователя средневекового зодчества, архитектора-реставратора, создателя Псковских реставрационных мастерских, художника, мастера декоративно-прикладного искусства.

Также Псковский музей предлагает шоперы по мотивам картин Шагала, Айвазовского и других художников.