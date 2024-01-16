Сбой в работе интернет-провайдера «Телесети» устранён

16:15, 16 января 2024, ПАИ

Специалисты устранили сбой в работе псковского провайдера «Телесети», сообщили ПАИ абоненты компании.

«Быстро сработали, молодцы», – отметили пользователи.

Напомним, первые жалобы на работу интернета начали поступать около 15:20. Проблемы возникли из-за аварийной ситуации у вышестоящего оператора. Также в России произошёл крупный сбой в работе социальной сети «ВКонтакте».