Сбой в работе интернет-провайдера «Телесети» устранён
Специалисты устранили сбой в работе псковского провайдера «Телесети», сообщили ПАИ абоненты компании.
«Быстро сработали, молодцы», – отметили пользователи.
Напомним, первые жалобы на работу интернета начали поступать около 15:20. Проблемы возникли из-за аварийной ситуации у вышестоящего оператора. Также в России произошёл крупный сбой в работе социальной сети «ВКонтакте».
Комментарии: 0 Обсудить >>>
16 января 2024
Перспективы ДЭГ на предстоящих выборах президента РФ назвал председатель избиркома Псковской области