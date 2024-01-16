«Хоровод-водоворот» запечатлели жители Бежаницкого района
Интересный узор на зимней реке запечатлели жители Бежаницкого района, сообщает газета «Сельская новь».
«Этот хоровод-водоворот заснят возле старой мельницы в деревне Дворцы. Хочется поставить дорожный знак «Круговое движение», – написали в газете.
Ранее житель Пушкинских Гор заснял вышедшего на прогулку бобра. Сообщалось также, что гдовичка заметила на своём участке стаю куропаток, а жители Пустошкинского района приручили глухаря по кличке Василёк. Кроме того, в Себеже местные жители заметили гуляющего в центре города волка.
Напомним также, знаменитые медведицы Фасолинка и Горошинка впали в спячку на территории Полистовского заповедника.
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