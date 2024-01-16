«Хоровод-водоворот» запечатлели жители Бежаницкого района

18:38, 16 января 2024, ПАИ

Интересный узор на зимней реке запечатлели жители Бежаницкого района, сообщает газета «Сельская новь».

«Этот хоровод-водоворот заснят возле старой мельницы в деревне Дворцы. Хочется поставить дорожный знак «Круговое движение», – написали в газете.

Ранее житель Пушкинских Гор заснял вышедшего на прогулку бобра. Сообщалось также, что гдовичка заметила на своём участке стаю куропаток, а жители Пустошкинского района приручили глухаря по кличке Василёк. Кроме того, в Себеже местные жители заметили гуляющего в центре города волка.

Напомним также, знаменитые медведицы Фасолинка и Горошинка впали в спячку на территории Полистовского заповедника.